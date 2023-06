Fête de la Saint Jean Loisail, 17 juin 2023, Loisail.

Loisail,Orne

Dîner et bal champêtres pour la fête de la Saint Jean.

Réservation au 06 09 01 84 40.

2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Loisail 61400 Orne Normandie



Country-style dinner and dance for Saint John’s Day.

Book on 06 09 01 84 40

Cena y baile al estilo campestre para el día de San Juan.

Reserva en el 06 09 01 84 40

Ländliches Abendessen und Tanz zum Johannisfest.

Reservierung unter 06 09 01 84 40

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme