ATELIERS JEUNES ET CAFÉ THÉÂTRE Espace Alexandre Gautier Loireauxence Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

LOIREAUXENCE

ATELIERS JEUNES ET CAFÉ THÉÂTRE Espace Alexandre Gautier, 17 juin 2023, Loireauxence. Représentation des trois groupes des ateliers jeunes et café théâtre.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 22:30:00. EUR.

Espace Alexandre Gautier Rue du Patronage

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Performance of the three groups from the youth workshops and the café théâtre Actuación de los tres grupos de los talleres juveniles y café théâtre Aufführung der drei Gruppen aus den Jugendworkshops und dem Theatercafé Mise à jour le 2023-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE Autres Lieu Espace Alexandre Gautier Adresse Espace Alexandre Gautier Rue du Patronage Ville Loireauxence Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Espace Alexandre Gautier Loireauxence

Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loireauxence/

ATELIERS JEUNES ET CAFÉ THÉÂTRE Espace Alexandre Gautier 2023-06-17 was last modified: by ATELIERS JEUNES ET CAFÉ THÉÂTRE Espace Alexandre Gautier Espace Alexandre Gautier 17 juin 2023 Espace Alexandre Gautier Loireauxence

Loireauxence Loire-Atlantique