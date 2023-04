TOUT UN PETIT MONDE – CONTE Bibliothèque L’école buissonnière, 9 juin 2023, Loireauxence.

La conteuse Natacha Mattenet-Flecniakoska nous emmène en promenade avec son bric à brac sur roulettes pour une découverte du monde, des rêves et des petits riens. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit sur inscription..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 10:30:00. .

Bibliothèque L’école buissonnière Rue des Écoles

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The storyteller Natacha Mattenet-Flecniakoska takes us for a walk with her bric-a-brac on wheels for a discovery of the world, dreams and little things. For children from 0 to 3 years old. Free with registration.

La cuentacuentos Natacha Mattenet-Flecniakoska nos lleva de paseo con sus baratijas sobre ruedas para descubrir el mundo, los sueños y las pequeñas cosas. Para niños de 0 a 3 años. Inscripción gratuita.

Die Märchenerzählerin Natacha Mattenet-Flecniakoska nimmt uns mit auf einen Spaziergang mit ihrem Krimskrams auf Rädern, bei dem wir die Welt, die Träume und die kleinen Dinge entdecken. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

