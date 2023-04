MA P’TITE SÉANCE Bibliothèque L’école buissonnière, 27 avril 2023, Loireauxence.

La bobine des bambins. Des courts-métrages pour s’émerveiller. Pour les enfants dès 8 ans. Gratuit sur inscription..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 15:30:00. .

Bibliothèque L’école buissonnière Rue des Écoles

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The toddler reel. Short films to marvel at. For children from 8 years old. Free with registration.

El carrete de los niños pequeños. Cortometrajes para maravillarse. Para niños a partir de 8 años. Gratuito previa inscripción.

Die Filmrolle für Kleinkinder. Kurzfilme zum Staunen. Für Kinder ab 8 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-02-08 par eSPRIT Pays de la Loire