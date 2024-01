LES SAMEDIS LIBRES EN FORÊT Route de Nantes Loireauxence, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Venez passer du temps en famille dans les bois et laissez libre court à vos envies et à votre imagination !

Un accueil pour les parents et les enfants en pleine nature.

Prix libre.

Inscriptions obligatoires :

06 76 62 04 66

maxime.petiteau@mailoo.org

Route de Nantes Forêt de l’IME

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire maxime.petiteau@mailoo.org



