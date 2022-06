Loire Solar Tour 2022 Bourgueil, 1 juillet 2022, Bourgueil.

Loire Solar Tour 2022 Bourgueil

2022-07-01 09:00:00 – 2022-07-03 22:00:00

Bourgueil 37140

Le « Loire Solar Tour 2022 » est la 1ère édition d’un éco-évènement organisé par l’Atelier 21, la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et l’Abbaye de Bourgueil.

Du 1er au 3 juillet, de nombreux événements auront lieu sur la communauté de communes TOVAL ainsi qu’à l’Abbaye de Bourgueil, notre base et centre historique et culturel.

Expositions, soirées festives autonomes en énergie, dj sets itinérants et balades en vélo, traversée de la Loire rythmeront ces 3 jours sous la bannière de la transition écologique !

Et ceci dans la bonne humeur avec des associations de Bourgueil et des alentours.

Cet événement est soutenu par la région Centre Val de Loire dans le cadre de l’appel à projets “Transition écologique et résilience : les acteurs culturels s’engagent”.

Le « Loire Solar Tour 2022 » est la 1ère édition d’un éco-évènement organisé par l’Atelier 21, la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et l’Abbaye de Bourgueil.

Du 1er au 3 juillet, de nombreux événements auront lieu sur la communauté de communes TOVAL ainsi qu’à l’Abbaye de Bourgueil

contact@solarsoundsystem.org https://loire.solarsoundsystem.org/

Le « Loire Solar Tour 2022 » est la 1ère édition d’un éco-évènement organisé par l’Atelier 21, la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et l’Abbaye de Bourgueil.

Du 1er au 3 juillet, de nombreux événements auront lieu sur la communauté de communes TOVAL ainsi qu’à l’Abbaye de Bourgueil, notre base et centre historique et culturel.

Expositions, soirées festives autonomes en énergie, dj sets itinérants et balades en vélo, traversée de la Loire rythmeront ces 3 jours sous la bannière de la transition écologique !

Et ceci dans la bonne humeur avec des associations de Bourgueil et des alentours.

Cet événement est soutenu par la région Centre Val de Loire dans le cadre de l’appel à projets “Transition écologique et résilience : les acteurs culturels s’engagent”.

credits KokouGirault

Bourgueil

dernière mise à jour : 2022-06-01 par