Visite guidée du festival 1000ème de secondes Loire Odyssée Saint-Mathurin-sur-Loire, 16 septembre 2023, Saint-Mathurin-sur-Loire.

Visite guidée du festival 1000ème de secondes Samedi 16 septembre, 16h30 Loire Odyssée

Au cœur du magnifique village de Saint-Mathurin-sur-Loire et en bords de Loire, découvrez près de 250 photos de sport présentant des images à la fois spectaculaires, inédites, emblématiques et artistiques de sports connus ou méconnus prises lors de manifestations nationales et internationales.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, visitez le festival 1000ème de secondes en compagnie d’un photographe professionnel qui vous en apprendra plus sur les photos, le métier de reporter-photographe ou les évènements sportifs.

Une déambulation au cœur des photos de rugby, de tennis, mais aussi d’un reportage dans l’intimité de Teddy Riner ou une rétrospective des années 1970-90. 13 expositions à découvrir lors de ce dernier week-end de la 2e édition du festival 1000ème de secondes.

Loire Odyssée 20 Levée du roi René, Saint-Mathurin-sur-Loire Saint-Mathurin-sur-Loire 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

1000ème de secondes