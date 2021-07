Loire en Fête La Charité-sur-Loire, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, La Charité-sur-Loire.

Loire en Fête 2021-07-13 09:00:00 – 2021-07-14 21:30:00 Plage et bords de Loire Bords de Loire

La Charité-sur-Loire Nièvre

Les 13 et 14 juillet 2021, Loire en fête s’invite pour la septième édition sur la plage quai Clemenceau pour vous proposer un programme riche en activités. Initiations sportives assurées par les associations charitoises, lectures, jeux gonflables, concerts, cinéma en plein air… On vous attend nombreuses et nombreux !

marion.laloy@lacharitesurloire.fr +33 3 86 70 16 12

