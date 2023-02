Loire en Fete, 19 août 2023, La Chapelle-sur-Loire La Chapelle-sur-Loire.

Loire en Fete

Rue de Tours La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire

2023-08-19 10:00:00 – 2023-08-19 23:00:00

La Chapelle-sur-Loire

Indre-et-Loire

La Chapelle-sur-Loire

Animations, démonstrations et expositions artisanales

Chants traditionnels et folkloriques

Buvette et restauration rapide sur place – jambon façon bateliers le soir.

feu d’artifice offert par la municipalité

contact@bateliersdesventsdgalerne.fr +33 6 22 10 94 79 http://www.bateliersdesvenstdgalerne.fr/

© Les bateliers des vents d’galerne

La Chapelle-sur-Loire

