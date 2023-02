Semaines d’Education Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations 2023 en Loire Atlantique Loire Atlantique, 1 mars 2023, Nantes.

Programme officiel des Semaines d’Education contre toutes les formes de Discriminations proposées par les membres du collectif et coordonnées par la Ligue de l’enseignement-FAL44

Loire Atlantique Département de Loire Atlantique Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Faire converger la lutte contre les discriminations, lutter contre le non recours au droit, briser les préjugés et stéréotypes, voici les objectifs que nous vous invitons à partager à l’occasion de cette 14ème édition des Semaines d’Education Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations (SECD) avec : des expositions, des ateliers, des débats, une campagne de communication à diffuser…

Retrouvez les associations du collectif sur www.laligue44.org et la programmation complète sur https://openagenda.com/secd-2023

Construire une société égalitaire pour toutes et tous, voici l’objectif que nous vous invitons à partager lors de cette 14ème édition des SECD.

L’année écoulée fut éprouvante pour les luttes qui nous animent : augmentation et banalisation des discours haineux, rejet des minorités, précarité croissante, impacts du changement climatique. Autant de violences qui mettent à mal le vivre ensemble. Pourtant, nous sommes resté.es uni·es et avons continué de faire collectif en nous engageant pour une société égalitaire, pour préserver nos droits.

Parce que l’égalité n’est pas une option, il nous faut la réaffirmer comme une valeur fondatrice de la République. Les discriminations ne sont pas des sentiments mais des actes punis par la loi. Ce sont autant de violences réprimées par le droit contre lesquelles il nous faut lutter.

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux à l’occasion d’ateliers, de débats, d’expositions … Autant de moments conviviaux qui nous permettront ensemble de faire vivre les luttes contre le racisme et toutes les formes de discriminations !

Contact des SECD : Ligue de l’enseignement-FAL44, citoyennete@laligue44.org, 07 87 02 54 21



Ligue de l’enseignement-FAL44