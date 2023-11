RDV #22 du CAUE : Cohabiter avec les arbres Loire-Atlantique Développement Nantes, 16 novembre 2023, Nantes.

2023-11-16

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui sur inscription sur caue44.com Tout public

Souvent présent avant nous, la lente croissance de l’arbre en fait un patrimoine commun et structure nos paysages. Son rôle est également essentiel dans la régulation du climat et donc dans le confort et l’équilibre à l’échelle d’un territoire, d’une ville, d’un jardin individuel. Les arbres ont cependant besoin d’être respectés dans leur espace vital et d’être adaptés à leur emplacement pour remplir toutes leurs fonctions. Comment leur laisser une juste place dans nos jardins ? Quelles sont les règles à connaître ? Comment s’appuyer sur les nombreux services qu’ils nous rendent pour concevoir un jardin résilient et bénéfique à notre propre écosystème ? Ainsi, le RDV du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement « Cohabiter avec les arbres », le jeudi 16 novembre 2023 à 18h30, abordera les enjeux liés à la place de l’arbre dans nos jardins pour réussir une cohabitation fructueuse. Trois intervenants vous apporteront leurs visions et leurs expertises pour concevoir nos jardins avec l’arbre.

Loire-Atlantique Développement Île de Nantes Nantes 44200

02 40 20 20 44 https://loireatlantique-developpement.fr/ 0240202044 https://www.caue44.com/