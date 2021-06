Orleans Patinoire d'Orléans Orléans Loire Art Show Patinoire d’Orléans Orleans Catégorie d’évènement: Orléans

Le Loire Art Show revient pour une nouvelle édition ! L’édition 2019 avait rassemblé plus de 27 000 visiteurs sur le site du Collège Anatole Bailly. Cette année, Le Loire Art Show investira le complexe du Baron (rue Albert Lejeune), le parking du Baron et la patinoire avec des artistes invités par Sacre Bleu qui viendront partager leurs univers hauts en couleurs ! Les murs du parking accueilleront des fresques dont certaines seront réalisées en live painting durant les deux week-ends de l’évènement. La patinoire, quant à elle, sera transformée avec des installations en volume, jamais réalisées lors d’un Loire Art Show ! Port du masque obligatoire, protocole sanitaire spécifique mis en place pour cet évènement. Loire Art Show, événement dédié aux arts urbains organisé par la Mairie d’Orléans en partenariat avec Orléans Gestion et Orléans Val de Loire Evènement, avec Sacrebleu à la direction artistique. Patinoire d’Orléans Boulevard Jean Jaurès, Orleans Orleans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T16:00:00 2021-06-11T20:00:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T22:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T19:00:00

Détails Catégorie d'évènement: Orléans Lieu Patinoire d'Orléans Adresse Boulevard Jean Jaurès, Orleans Ville Orleans