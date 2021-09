Loin du conte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 29 octobre 2021, Nantes.

2021-10-29 Représentations du 25 au 29 octobre 2021 à 14h30Séances supplémentaires : mercredi 27 et vendredi 29 octobre 2021 à 17h

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 25 au 29 octobre 2021 à 14h30Séances supplémentaires : mercredi 27 et vendredi 29 octobre 2021 à 17h

Conte burlesque très jeune public. Après leur échec à l’examen des personnages de contes, un prince maladroit et une sorcière pleine de bonnes intentions échouent dans un pays sans conte. Ils vont tenter d’inventer malgré toutes leurs différences, une histoire bien à eux.Ecriture : Marjorie Neau et Matteo Massa, Élisabeth AndréInterprétation : Marjorie Neau et Matteo MassaMise en scène : Élisabeth André Durée : 50 min. Public : à partir de 4 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil/