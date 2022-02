Loin des Hommes de David Oelhoffen L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Loin des Hommes de David Oelhoffen

L'Alliage, le vendredi 6 mai à 20:30

L’Alliage, le vendredi 6 mai à 20:30

Drame de 2014, de David Oelhoffen et avec Viggo Mortensen et Reda Kateb. ———————————————————————— **Synopsis** En 1954, Daru, métropolitain d’ascendance espagnole, enseigne dans un village de l’Atlas algérien. Un jour, on lui demande d’accompagner à la ville la plus proche Mohamed, un paysan accusé du meurtre de son cousin. Bien que très réticent, Daru est contraint d’accepter cette mission. Projection suivie d’un échange Dans le cadre de CINÉetc. L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret

