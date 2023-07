Concert à l’Oïlo: la Troupe Badour L’Oïlo Tour-de-Faure, 7 juillet 2023, Tour-de-Faure.

Tour-de-Faure,Lot

Venez fêter les vacances d’été avec la musique festive de la Troupe Badour !

Ils sauront vous faire lever de vos chaises pour danser les pieds nus dans l’herbe du jardin de l’Oïlo.

Réservations conseillées pour diner au 06.19.83.91.40.

2023-07-07 21:00:00 fin : 2023-07-07 . EUR.

L’Oïlo

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie



Come and celebrate the summer vacations with the festive music of the Troupe Badour!

They’ll get you out of your chairs and dancing barefoot in the grass of the Oïlo garden.

Reservations recommended for dinner: 06.19.83.91.40

Ven a celebrar las vacaciones de verano con la música festiva de la Badour Troupe

Le harán levantarse de la silla y bailar descalzo sobre la hierba del jardín de Oïlo.

Reserva recomendada para la cena: 06.19.83.91.40

Feiern Sie die Sommerferien mit der festlichen Musik der Badour-Truppe!

Sie werden es verstehen, Sie von Ihren Stühlen aufstehen zu lassen, um barfuß im Gras des Oïlo-Gartens zu tanzen.

Reservierungen für das Abendessen werden unter 06.19.83.91.40 empfohlen

Mise à jour le 2023-07-01 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie