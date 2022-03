L’OIF et les pays francophones fêtent le 20 mars à Dubaï Expo Dubai expo

L’OIF et les pays francophones fêtent le 20 mars à Dubaï Expo Dubai expo, 20 mars 2022, . L’OIF et les pays francophones fêtent le 20 mars à Dubaï Expo

Dubai expo, le dimanche 20 mars à 10:00

L’OIF et les pavillons francophones à Dubaï Expo orgnisent plusieurs manifestation le 20 mars pour célébrer la Journée internationale de la Francophonie. Au programme : une cérémonie officielle en présence de la Secrétaire de la Francophonie, des jeux-concours sur le français, un atelier de bande-dessinée, un grand concert… * [Télécharger le programme complet de la journée](https://www.francophonie.org/sites/default/files/2022-03/20%20mars_programme_FR.pdf)* * certains événements nécessitent de s’inscrire, cf. programme. Le 20 mars à Dubaï expo : concert, projection de film, atelier de BD… Dubai expo Dubaï منطقة إكسبو 2020

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T22:00:00

Détails Autres Lieu Dubai expo Adresse Dubaï lieuville Dubai expo

Dubai expo https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//