Loie Fuller : Research / Ola Maciejewska ENSA Limoges, 15 mars 2022, Limoges.

Loie Fuller : Research / Ola Maciejewska

ENSA Limoges, le mardi 15 mars à 19:00

Cette figure controversée de la tradition de la danse occidentale qui a fusionné la danse avec des effets spéciaux pour se métamorphoser en une flamme, les vagues de l’océan et d’autres phénomènes naturels en incorporant des mètres de soie attachés à des baguettes de bambou. Maciejewska confronte le mythe de l’icône, ses paradoxes et l’introuvable. Performance : Ola Maciejewska / Costume : Jolanta Maciejewska / Supervision : Judith Schoneveld **Une rencontre avec l’artiste est proposée à l’issue de ce spectacle.** **Durée : 40 min.** **Tarif A (découverte) : 8€ / 10€ / 15€** **Tout Public** En partenariat avec l’ENSA Crédits : Production et administration : Caroline Redy Production : SO WE MIGHT AS WELL DANCE Commande de TENT Rotterdam / NL Avec le soutien de ZEEBELT THEATRE / NL

La première performance solo d’Ola Maciejewska LOIE FULLER : Research réactive les célèbres danses serpentines inventées par Loïe Fuller à New York en 1892.

ENSA Limoges 19 AV Martin Luther King, 87000 Limoges Limoges Vanteaux Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T19:00:00 2022-03-15T19:40:00