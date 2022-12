Loïc Roso dans « Sans limite » Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Loïc Roso dans « Sans limite » Marseille 5e Arrondissement, 7 janvier 2023, Marseille 5e Arrondissement . Loïc Roso dans « Sans limite » 33 rue Ferrari Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

2023-01-07 20:00:00 – 2023-01-07

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 14.5 16.5 Un moment théâtral où se mélangent des instants de vécu et des personnages illuminés.



Un moteur, une voile pour panser l’amer ! Sans Limite tend à dessiner les contours de la bêtise et questionner le réel.



Vous allez dire : « La bêtise, c’est relatif ! Tout est relatif ! ».

Or, il s’agit d’une phrase absolue, tout n’est donc pas relatif… Allez-y, prenez deux secondes pour y réfléchir ! La bêtise comme le reste, c’est une question de limites…



Dans ces sketches, vous est proposé d’explorer les limites floues, dont les frontières sont relatives, dans des domaines variés : la justice, la santé, le travail, la politique… Dans ces sketches, vous est proposé d’explorer les limites floues, dont les frontières sont relatives… http://www.letetard.com/ Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu Marseille 5e Arrondissement Adresse Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Ville Marseille 5e Arrondissement lieuville Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/

Loïc Roso dans « Sans limite » Marseille 5e Arrondissement 2023-01-07 was last modified: by Loïc Roso dans « Sans limite » Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement 7 janvier 2023 33 rue Ferrari Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône