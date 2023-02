LOIC LANTOINE&MARC NAMMOUR Lupo QUAI DES ARTS, 17 mars 2023, PORNICHET.

QUAI DES ARTS – MAIRIE DE PORNICHET (PLATESV-R-2020-004530/004541/ 004542) Présente : ce spectacle . Loic Lantoine & Marc Nammour, Fiers et tremblants. L’un fait de la chanson parlée, l’autre du rap très musical. A 4 mains ils ont écrit de superbes textes et le mariage de leurs voix avec la musique donne un concert fantastique. EN OUVERTURE DE SOIREE Lupo, jeune groupe de chanson électro envoutante. Lupo explore de nouveaux territoires musicaux dans un univers noir et brillant, ouvert sur le monde et diablement envoûtant, avec des chansons douces amères qui confrontent avec poésie nos quotidiens.N° téléphone accès PMR :02 28 55 99 43Ouverture des portes 45 minutes avant le début de la représentation.

QUAI DES ARTS PORNICHET 2 AV. CAMILLE FLAMMARION Loire-Atlantique

N° téléphone accès PMR :02 28 55 99 43

