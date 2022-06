Loïc Lantoine & The Very Big Experimental Toubifri Lycée Jacques-Decour Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Loïc Lantoine & The Very Big Experimental Toubifri Lycée Jacques-Decour, 30 juillet 2022, Paris. Le samedi 30 juillet 2022

de 21h30 à 23h00

. payant Tarif B De 15 à 25€

Le grand plateau du Lycée Jacques-Decour accueille le jazz tonitruant des dix-huit musiciens du Very Big Expérimental Toubifri Orchestra, percutant de plein fouet la parole vibrante du chanteur poète Loïc Lantoine. Touchés par l’écriture brute et à fleur de peau de Loïc Lantoine, les musiciens ont écrit un spectacle autour de son univers, mêlant anciennes et nouvelles chansons de son répertoire, tout en y ajoutant quelques morceaux inédits créés pour l’occasion. Il en résulte un spectacle déjanté, puissant et poétique, qui allie le son riche et complexe des instruments et la voix grave, chaude et rocailleuse de Loïc Lantoine pour servir une parole écorchée vive et empreinte d’humanité. Un Toubifri à dix-huit têtes, entre jazz, free jazz et rock’n’roll, et l’univers brut de décoffrage de Loïc Lantoine : une fantasque fusion des genres pour un concert tout bonnement unique ! Distribution Avec Mélissa Acchiardi (vibraphone), Lionel Aubernon (percussions), Stéphanie Aurieres (saxophone),Aloïs Benoit (trombone), Félicien Bouchot (trompette), Mathilde Bouillot (flûte), Thibaut Fontana (saxophone), Lucas Hercberg (basse), Grégory Julliard (trombone), Loïc Lantoine (chant), Emmanuelle Legros (trompette), Antoine Mermet (saxophone), François Mignot (guitare), Yannick Narejos (saxophone), Benjamin Nid (saxophone), Laurent Vichard (clarinettes), Alice Perret (clavier), Yannick Pirri (trompette) / Corentin Quemener (batterie)Son Franck RivoireLumière Alyzé Barnoud Lycée Jacques-Decour 12 Avenue Trudaine 75009 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/loic-lantoine-and-the-very-experimental-toufibri-orchestra

B Belleurdy

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Lycée Jacques-Decour Adresse 12 Avenue Trudaine Ville Paris lieuville Lycée Jacques-Decour Paris Departement Paris

Lycée Jacques-Decour Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Loïc Lantoine & The Very Big Experimental Toubifri Lycée Jacques-Decour 2022-07-30 was last modified: by Loïc Lantoine & The Very Big Experimental Toubifri Lycée Jacques-Decour Lycée Jacques-Decour 30 juillet 2022 Lycée Jacques-Decour Paris Paris

Paris Paris