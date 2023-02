LOIC LANTOINE ET MARC NAMMOUR FIERS ET TREMBLANTS ESPACE 93 VICTOR HUGO, 25 mars 2023, CLICHY-SOUS-BOIS.

LOIC LANTOINE ET MARC NAMMOUR FIERS ET TREMBLANTS ESPACE 93 VICTOR HUGO. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Ville de Clichy-sous-Bois (1-1116453/3-1116454) présente : LOIC LANTOINE ET MARC NAMMOURFiers et tremblantsLoïc Lantoine se revendique de la chanson pas chantée.Marc Nammour est un rappeur, auteur et poète.Ils ont fondé leur territoire musical commun autour de sonorités urbaines au service d’une parole poétique et ancrée dans le réel. Les petites gens sont leurs héros ordinaires. Ils regardent le monde du même belvédère, fiers et tremblants. Fiers de leurs origines sociales modestes et du chemin parcouru. Fiers de ne pas céder à la bêtise ou à la facilité. Fiers de vivre la main tendue avant le poing fermé. Et tremblants parce qu’ils sont remplis de doutes et d’incertitudes. C’est pourtant avec force que leurs mots saluent notamment les faibles et les perdants.Informations pratiques :Ouverture à 20h – parking à proximité – Transports : RER E Bondy puis T4 (mairie de Clichy-sous-Bois) ou RER B Aulnay-sous-Bois puis Bus 613 (arrêt Mairie -Château)Réservation PMR : 01 43 88 58 65 Marc Nammour, Loic Lantoine Marc Nammour, Loic Lantoine

ESPACE 93 VICTOR HUGO CLICHY-SOUS-BOIS 3 Place de l’Orangerie Seine-Saint-Denis

