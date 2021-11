LOÏC LANTOINE ET LE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA Saint-Jean-de-Védas, 19 novembre 2021, Saint-Jean-de-Védas.

LOÏC LANTOINE ET LE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA Saint-Jean-de-Védas

2021-11-19 – 2021-11-19

Saint-Jean-de-Védas 34430 Saint-Jean-de-Védas

Ne manquez pas le concert de Loïc Lantoine et le Very Big Experimental Toubifri Orchestra au Chai du Terral le 19 novembre 2021 à 20h au Chai du Terral !

Un grand ensemble pour un grand poète. Loïc Lantoine, écrivain-chanteur à la langue brute et chancelante, à la présence bouleversante, tombé sur scène dans le sillage d’Allain Leprest, conquis par la beauté de ses textes et la personnalité de cet adepte de la « chanson pas chantée ». C’est vrai qu’il ne chante pas vraiment. Il scande plutôt, il mélope, récite, fredonne, il surfe et glisse sur les notes, de sa voix abyssale, impressionnant par l’économie de ses mouvements : une main accrochée au micro, un sourire total quand on ne l’attend pas.

Un grand, très grand artiste, qui, un jour, a croisé la route du Very Big Experimental Toubifri Orchestra, un orchestre puissant et fantasque, une tempête romantique, un collectif éclectique où se mélangent les influences de toutes les musiques. La noce est belle et le mariage réussi ! Les mots et la voix de Lantoine tracent leur chemin dans la folie musicale du Toubifiri Orchestra. Et nous on suit, on court pour les rejoindre et pour ne pas en perdre une miette.

Evénement soumis au Pass Sanitaire

DÈS 10 ANS – 1H30

theatreduterral@montpellier-agglo.com https://www.chaiduterral.com/

