Loic Bartolini Photographe En Liberté THEATRE A L'OUEST. Un spectacle à la date du 2023-06-07 à 21:00 (2023-06-07 au ). Tarif : 22.9 à 22.9 euros. Photographe en liberté, c'est le premier One-man-Expo-show. Vous êtes invités au vernissage de Loïc Bartolini. Aventurier-photographe suisse, qui vous partage ses réflexions humoristiques et philosophique en 243 photos à travers 12 pays : la Chine, l'Argentine, le Sri Lanka, l'Islande, le Pérou, la Bolivie… Si vous avez envie de voyager, rire, apprendre des choses, en une heure douze. Rejoignez-nous. L'exposition est en partie visible pendant toute la journée en fonction des horaires du théâtre. Loic Bartolini Photographe En Liberté Votre billet est ici THEATRE A L'OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

