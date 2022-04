Loïc Bartolini – Photographe en liberté

2022-04-27 21:00:00 21:00:00 – 2022-04-30 16 20 Vous êtes invités au vernissage de Loïc Bartolini. Aventurier-photographe suisse, qui vous partage ses réflexions humoristiques et philosophiques en 243 photos à travers 12 pays : la Chine, l’Argentine, le Sri Lanka, l’Islande, le Pérou, la Bolivie…



