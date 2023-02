Loic Antoine/ François Pierron Festival A Travers Chants ESPACE ATHENA, 4 mars 2023, SAINT SAULVE.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans ! LOÏC LANTOINE/FRANCOIS PIERRONLoïc Lantoine a les mots agrippés à l’émotion vive. C’est un poète facétieux, un gars du coin de la rue avec l’amour enpoche et des blessures plein les yeux. En duo avec le contrebassiste François Pierron, l’artiste nousinvite dans son univers où la poésie se mêle à l’ordinaire. Lantoine fait tanguer la langue, chavirer la rime et culbuterles strophes. Le chantre de la « chanson pas chantée » a baroudé de bars en gites, de clubs en bouges avec uneinaltérable constance. Après toutes ces années, on le retrouve toujours capable d’émouvoir en rugissant et de chambouler son public plus sûrement qu’un grand huit.Loïc Lantoine : textes, interprétationFrançois Pierron : composition, contrebasse, chantCrédit photo : Alain Bats 1ère partie : JEAN ZIBARTJeanZibart, c’est d’abord un quatuor de copains Dunkerquois qui voyagent avec leurs instruments acoustiques du bord de mer jusqu’au cœur des terres.Fabrice RISCHEBE, l’auteur-compositeur et guitariste du groupe interprète avec Nadine RISCHEBE sa moitié, inséparable sur scène comme dans la vie, leurs textes joliment accompagnés par Alain WESTEEL tantôt à l’accordéon, la guitare ou l’harmonica et par Jean-Luc BAREZ à la basse ou la contrebasse.Des chansons qui vous entrainent vers l’émotion, la joie, le rire et l’indignation mais qui ne vous laissent jamais indifférents.Des textes sensibles et drôles, parfois inattendus, engagés même, qui viennent illustrer 13 années de proximité avec le public et un nouvel album (le troisième pour le couple) « Ainsi va la vie » qui sortie : février 2023.

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 Nord

Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans !

LOÏC LANTOINE/FRANCOIS PIERRON

Loïc Lantoine a les mots agrippés à l’émotion vive. C’est un poète facétieux, un gars du coin de la rue avec l’amour en

poche et des blessures plein les yeux. En duo avec le contrebassiste François Pierron, l’artiste nous

invite dans son univers où la poésie se mêle à l’ordinaire. Lantoine fait tanguer la langue, chavirer la rime et culbuter

les strophes. Le chantre de la « chanson pas chantée » a baroudé de bars en gites, de clubs en bouges avec une

inaltérable constance. Après toutes ces années, on le retrouve toujours capable d’émouvoir en rugissant et de chambouler son public plus sûrement qu’un grand huit.

Loïc Lantoine : textes, interprétation

François Pierron : composition, contrebasse, chant

Crédit photo : Alain Bats

1ère partie : JEAN ZIBART

JeanZibart, c’est d’abord un quatuor de copains Dunkerquois qui voyagent avec leurs instruments acoustiques du bord de mer jusqu’au cœur des terres.Fabrice RISCHEBE, l’auteur-compositeur et guitariste du groupe interprète avec Nadine RISCHEBE sa moitié, inséparable sur scène comme dans la vie, leurs textes joliment accompagnés par Alain WESTEEL tantôt à l’accordéon, la guitare ou l’harmonica et par Jean-Luc BAREZ à la basse ou la contrebasse.

Des chansons qui vous entrainent vers l’émotion, la joie, le rire et l’indignation mais qui ne vous laissent jamais indifférents.Des textes sensibles et drôles, parfois inattendus, engagés même, qui viennent illustrer 13 années de proximité avec le public et un nouvel album (le troisième pour le couple) « Ainsi va la vie » qui sortie : février 2023.

