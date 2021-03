Paris Online Paris Loi Pacte, raison d’être et société à mission : comment passer à la pratique ? Online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Loi Pacte, raison d’être et société à mission : comment passer à la pratique ? Online, 25 mars 2021-25 mars 2021, Paris. Loi Pacte, raison d’être et société à mission : comment passer à la pratique ?

Online, le jeudi 25 mars à 10:30 Sur inscription

Avec Laurent Simonneau, Avocat Associé chez Fidal Online web Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T10:30:00 2021-03-25T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Online Adresse web Ville Paris