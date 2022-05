Loi du 2 août 2021 sur la santé au travail : quels changements pour les entreprises ? GEST Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La loi du 2 août 2021 apporte des nouveautés du côté de la prévention en entreprise et du maintien en emploi. Ensemble, faisons le point sur : * Document unique d’évaluation des risques professionnels : quelle conservation ? quel accès ? * Programme annuel de prévention des risques : qui est concerné ? * La QVT évolue en QVCT : de quoi s’agit-il ? * Harcèlement sexuel : nouvelle définition * Passeport prévention * Visites de pré-reprise et visites de reprise : quelles évolutions ? * Rendez-vous de liaison * Deux nouvelles visites médicales : l’une pour le suivi post-exposition et l’autre pour la mi-carrière (autour des 45 ans du salarié) Maitre Laurence Cohen, avocate spécialisée en droit du travail – Cabinet Chassany Watrelot & associés -, animera ce webinaire et répondra à vos questions. Un webinaire destiné aux entreprises, pour faire le tour des changements induits par la loi santé travail. GEST 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

