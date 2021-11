Loi climat : la marche d’après Place Bellecour, 9 mai 2021, Lyon.

Loi climat : la marche d’après

Place Bellecour, le dimanche 9 mai à 14:00

LOI CLIMAT : LA MARCHE D’APRÈS À LYON ➡️ Le 9 mai, juste après le vote de la loi climat à l’Assemblée Nationale, nous marcherons pour dénoncer le manque d’ambition face à l’urgence écologique, et nous unir face aux défis qui nous attendent. ➡️ Le projet de loi climat présenté aux député•e•s début avril était déjà désavoué pour son manque d’ambition par les citoyen•ne•s de la Convention Citoyenne pour le Climat. Affaibli par le gouvernement et la majorité, le dernier texte environnemental du quinquennat d’Emmanuel Macron est, en l’état, un échec climatique et social. ➡️ Plus de 600 organisations et des milliers de citoyen•ne•s seront mobilisés dans toute la France, et nous serons là aussi, alors rejoins-nous ce dimanche 9 mai à 14h00 place Bellecour !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-09T14:00:00 2021-05-09T18:00:00