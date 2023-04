Zone de gratuité, 9 juillet 2023, Lohr.

Venez déposer les objets qui ne vous servent plus et repartez avec ceux qui vous intéressent..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 16:00:00. 0 EUR.

Lohr 67290 Bas-Rhin Grand Est



Come and drop off items that you no longer need and leave with those that interest you.

Venga a dejar los artículos que ya no necesita y váyase con los que le interesan.

Kommen Sie vorbei und geben Sie Gegenstände ab, die Sie nicht mehr brauchen, und nehmen Sie die Gegenstände mit, die Sie interessieren.

Mise à jour le 2023-03-07 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre