**LOHARANO – Rock métal malgache** **LohArano** c’est la rencontre du rock et des rythmiques ternaires malagasy rejoignant les gros sons du métal. LohArano les métisse et les fusionne, à l’infini, pour en extraire un son inédit, le sien. Dans leur premier EP aux 4 titres musclés, LohArano affirme sa fusion rock bouillonnante et le métissage qui fait son histoire. Une parabole sur l’identité malagasy et son devenir qui mêle aux guitares électriques une sonorité mystique comme un hommage à la nature, à la Terre de la Grande Ile. C’est une pensée et un message neufs, comme une incantation, un appel à l’éveil, un grondement d’une nouvelle génération. En résidence artistique au Club du 25 novembre au 1er décembre, LohArano nous propose une restitution avant leur premier concert en France, aux Trans Musicales de Rennes 2021. PREMIER ALBUM : _**LOHAMBOTO**_ (sortie : 13 novembre 2021) – * un concert mis en ligne dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** –

Participation libre (pas de billetterie en prévente)

LE CLUB – Rodez 37 avenue Tarayre 12000 Rodez Rodez Les Ondes Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T20:30:00 2021-12-01T22:30:00