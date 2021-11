Bruz LE PARC EXPO Bruz, Ille-et-Vilaine LOHARANO à Rennes (12) Transmusicales LE PARC EXPO Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

LOHARANO à Rennes (12) Transmusicales
LE PARC EXPO, 3 décembre 2021, Bruz.

LE PARC EXPO, le vendredi 3 décembre à 21:00

**LOHARANO – Rock métal malgache** **LohArano** c’est la rencontre du rock et des rythmiques ternaires malagasy rejoignant les gros sons du métal. LohArano les métisse et les fusionne, à l’infini, pour en extraire un son inédit, le sien. En 2015, les fougueux punk rockers Dizzy Brains avaient pour la première fois placé le rock de Madagascar sur la carte des Trans Musicales. Aussi jeune et énergique que ses compatriotes, le trio **LohArano** (“source”, en malgache) s’abreuve, lui, au heavy metal et aux rythmes typiques de l’île (tsapiky, salegy). En se rejoignant, ces courants forment un fleuve impétueux qui charrie sur un premier album enlevé (_**Lohamboto**_) les textes engagés de la chanteuse et guitariste **Mahalia Ravoajanahary**. PREMIER ALBUM : _**LOHAMBOTO**_ (sortie : 13 novembre 2021) – * un concert mis en ligne dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** – LohArano c’est la rencontre du rock et des rythmiques ternaires malagasy rejoignant les gros sons du métal. LE PARC EXPO La Haie Gautrais, 35170 Bruz Bruz Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T21:00:00 2021-12-03T23:00:00

LE PARC EXPO
La Haie Gautrais, 35170 Bruz