Les Rivières Aériennes – Évènement multiculturel 20 et 21 mai Loguivy-Plougras Participation libre et consciente

L’évènement multiculturel « Les Rivières Aériennes » aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 à Loguivy-Plougras (22).

Cette année, la thématique des « Terre(s) » nous emportera à Loguivy-Plougras, à la découverte de la forêt, de céramistes, musiciens, documentalistes, conférenciers, conteurs, horticulteurs, paysans, comédiens et marionnettistes qui font la richesse du territoire trégorrois.

Ces balades en curiosités célèbrent les liens qui nous relient, qui que nous soyons, amateurs ou professionnels, artisans ou artistes, intellectuels ou manuels. Elles proposent une proximité nourrie entre un public que nous souhaitons actif et des artistes, artisans, conférenciers… venus partager une expérience. Elles sont donc ouvertes à toutes et à tous, petits et grands.

Tout public · Participation libre et consciente

Localisation : Bourg de Loguivy-Plougras · Le Dresnay · Le Quinquis · Forêt de Beffou

Organisé par les Compagnies Via Cane et Hirundo Rustica, la Convergence des Loutres et la Radio Kreiz Breizh

Programme détaillé à venir…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:30:00+02:00

2023-05-21T09:00:00+02:00 – 2023-05-21T19:00:00+02:00

