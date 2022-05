BZH PHOTO 2020 × Mårten LANGE Port de Loguivy-de-la-Mer Loguivy de la Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loguivy de la Mer

BZH PHOTO 2020 × Mårten LANGE Port de Loguivy-de-la-Mer, 31 juillet 2020 18:00, Loguivy de la Mer. 31 juillet – 30 septembre 2020 Sur place Entrée libre. En plein-air. http://bzhphoto.fr, camille@bzhphoto.fr, 0685715779 Festival photo en plein-air au port de Loguivy-de-la-Mer BZH PHOTO invite chaque année en résidence un photographe “d’un autre littoral” à Loguivy-de-la-Mer, y découvrir la richesse de son environnement et partager la vie de ses habitants. Pour la deuxième édition de BZH PHOTO, Mårten LANGE a accepté à son tour le défi de dresser le portrait de nos côtes guidé par ses rencontres. À travers sa sensibilité sublimant les formes, motifs ou sculptures, des empreintes naturelles et humaines, il nous offre son regard. Si les années à venir verront d’autres photographes, aujourd’hui Mårten partage avec nous Tidvatten, marée en suédois, dont la traduction littérale est « le temps de l’eau ». Nous avons hâte de partager le regard de Mårten sur notre littoral, du 31 juillet au 30 septembre sur les quais du port de Loguivy-de-la-Mer ! Un vernissage le 31 juillet dès 18h sur les quais, suivi d’un concert à 20h30 puis de photo-projections la nuit tombée dans le village portuaire. Aux côtés de cette exposition en plein-air, nous proposons au programme associé, en plus de la visite inaugurative et du concert d’ouverture, des expositions nocturnes invitant à la déambulation au rythme de photo-projections sur les murs des beaux sites de l’Armor-Argoat. Port de Loguivy-de-la-Mer Loguivy-de-la-Mer 22620 Ploubazlanec 22620 Loguivy de la Mer Port Côtes-d’Armor vendredi 31 juillet 2020 – 18h00 à 23h29

samedi 1er août 2020 – 09h00 à 21h00

dimanche 2 août 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 3 août 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 4 août 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 5 août 2020 – 09h00 à 21h00

jeudi 6 août 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 7 août 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 8 août 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 8 août 2020 – 21h30 à 23h30

dimanche 9 août 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 10 août 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 11 août 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 12 août 2020 – 09h00 à 21h00

jeudi 13 août 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 14 août 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 15 août 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 15 août 2020 – 21h30 à 23h30

dimanche 16 août 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 17 août 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 18 août 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 19 août 2020 – 09h00 à 21h00

jeudi 20 août 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 21 août 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 21 août 2020 – 21h30 à 23h30

samedi 22 août 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 22 août 2020 – 21h30 à 23h30

dimanche 23 août 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 24 août 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 25 août 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 26 août 2020 – 09h00 à 21h00

jeudi 27 août 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 28 août 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 29 août 2020 – 09h00 à 21h00

dimanche 30 août 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 31 août 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 1er septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 2 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

jeudi 3 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 4 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 5 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

dimanche 6 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 7 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 8 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 9 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

jeudi 10 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 11 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 12 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

dimanche 13 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 14 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 15 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 16 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

jeudi 17 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 18 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 19 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

dimanche 20 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 21 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 22 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 23 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

jeudi 24 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

vendredi 25 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 26 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

samedi 26 septembre 2020 – 21h30 à 23h30

dimanche 27 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

lundi 28 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mardi 29 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

mercredi 30 septembre 2020 – 09h00 à 21h00

Détails Heure : 18:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Loguivy de la Mer Autres Lieu Port de Loguivy-de-la-Mer Adresse Loguivy-de-la-Mer 22620 Ploubazlanec Ville Loguivy de la Mer lieuville Port de Loguivy-de-la-Mer Loguivy de la Mer Departement Côtes-d'Armor

Port de Loguivy-de-la-Mer Loguivy de la Mer Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loguivy-de-la-mer/

BZH PHOTO 2020 × Mårten LANGE Port de Loguivy-de-la-Mer 2020-07-31 was last modified: by BZH PHOTO 2020 × Mårten LANGE Port de Loguivy-de-la-Mer Port de Loguivy-de-la-Mer 31 juillet 2020 18:00 Loguivy de la Mer Port de Loguivy-de-la-Mer Loguivy de la Mer

Loguivy de la Mer Côtes-d'Armor