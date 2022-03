L’Ogresse poilue Villeneuve-sur-Lot, 4 mars 2022, Villeneuve-sur-Lot. L’Ogresse poilue Villeneuve-sur-Lot

2022-03-04 – 2022-03-04

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR 7 7 Le théâtre des treize vents présente : “L’ogresse poilue” de Ô Possum Compagnie.

Conte musical avec masques et marionnette.

Tout public, à partir de 6 ans. Le théâtre des treize vents présente : “L’ogresse poilue” de Ô Possum Compagnie.

Conte musical avec masques et marionnette.

Tout public, à partir de 6 ans. +33 5 47 01 19 02 Le théâtre des treize vents présente : “L’ogresse poilue” de Ô Possum Compagnie.

Conte musical avec masques et marionnette.

Tout public, à partir de 6 ans. Théâtre des treize vents

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

L’Ogresse poilue Villeneuve-sur-Lot 2022-03-04 was last modified: by L’Ogresse poilue Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 4 mars 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne