L’OGRE EN PAPIER LA FORGE, 8 février 2023, HARFLEUR.

L’OGRE EN PAPIER LA FORGE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 14:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 7.3 à 7.3 euros.

Concert de chansons Rock D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et rocailleuse, il s’en sert pour chanter sa vie de grande personne dont les certitudes sont souvent chamboulées par les questions des plus jeunes. A mi-chemin entre le Roi des papas, le Muppets Show et AC/DC, un format concert drôle et ludique, servi par quatre chanteurs multi-instrumentistes qui donnent du corps et du verbe décalé pour raconter les états d’âme de cette voix d’ogre qui ne fait pas peur, car c’est un ogre en papier. (Ben Herbert Larue…Artiste engage?, il donne be?ne?volement des ateliers d’e?criture aupre?s de primo arrivants et s’engage dans le Collectif « Des liens » qui, a? l’initiative de Dominique A , a pour but d’amener la culture aupre?s de public qui n’y ont jamais acce?s.) Ben Herbert Larue : Chant, accorde?on Goupil : Guitare, Banjo Caillou : Batterie, percussions Lucas : Basse Coproduction Le Tangram Scène Nationale d’Evreux Reservation PMR 02 35 13 30 09 Parking exterieur – accés Impasse de La Forge Présentation de billets imprimés uniquement.

LA FORGE HARFLEUR Rue Frédéric Chopin Seine-Maritime

