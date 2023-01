L’ogre au pull vert moutarde Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

L'ogre au pull vert moutarde Marseille 5e Arrondissement, 11 février 2023, Marseille 5e Arrondissement . L'ogre au pull vert moutarde 111 rue de l'Olivier Théâtre Strapontin Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 7 7 Abdou et Yoan vivent dans un foyer pour enfants. Vous savez, les enfants dont personne ne veut… Ceux qui n’ont « pas d’avenir », comme le répète l’horrible Directeur du foyer. Heureusement, les deux copains ont de la ressource. Et quand ils découvrent que le nouveau veilleur de nuit, ce bonhomme énorme et très très laid, là, est un ogre, ils ripostent : pas question de se laisser croquer comme des cookies !



A partir de 6 ans

Durée 50′ Adapté d’un roman de Marion Brunet. http://theatrestrapontin.wix.com/marseille Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement

