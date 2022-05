Logonna Japan Festival Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Soyez au rendez-vous le Samedi 4 juin à la Salle Kejadenn !! Samedi 4 juin, de 10h à 18h nLes membres de l'Association Franco-Japonaise de Logonna NAMI, sont heureux de vous présenter le LOGONNA JAPAN FESTIVAL, inédit à Logonna-Daoulas, de 10h à 18h. Assistez à des démonstrations & ateliers traditionnels, exposition de photos sur le Japon des années 80. Savourez des plats typiques du Soleil levant préparés sur place. Et pour clore cette journée, le concert de flûte traditionnelle japonais, Shakuhachi, par le maître renommé Daniel LIFERMANN, à l'église Saint-Monna à 19h. asso.logo.japon@gmail.com +33 6 47 42 44 39 https://www.facebook.com/association.nami

