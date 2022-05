La Biblio fête ses 20 ans ! Salle Kejadenn Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

La Biblio fête ses 20 ans ! Salle Kejadenn, 5 octobre 2019 10:00, Logonna-Daoulas. Samedi 5 octobre 2019, 10h00 Sur place Animations gratuites – Inscription pour l’atelier pop-up bibliotheque.logonna@orange.fr Journée d’animations pour fêter les 20 ans de la Bibliothèque Kermesse – Pique-nique – Atelier écriture et atelier pop-up origami – Escape game pour ados – Fanfare – Concert avec “Paco et Poupette” Restauration et buvette Salle Kejadenn LOGONNA-DAOULAS 29460 Logonna-Daoulas Finistère samedi 5 octobre 2019 – 10h00 à 00h00

