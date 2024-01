Contes nordiques et galette des rois Logonna-Daoulas, dimanche 21 janvier 2024.

Contes nordiques et galette des rois Logonna-Daoulas Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Le jour où Maja devint une étoile… et autres contes nordiques !

Entre contes et chansons traditionnelles, Catherine Le Flochmoan vous entraîne dans l’imaginaire des contes nordiques.

Pour toutes les oreilles à partir de 5 ans.

Après les contes, il y aura les galettes des rois et la buvette de l’APE !

.

Salle Kejadenn

Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne ape.logonna@gmail.com



L’événement Contes nordiques et galette des rois Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2024-01-16 par OT LANDERNEAU – DAOULAS