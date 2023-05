Logo-rallye Bibliothèque André Malraux, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 11 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Tout public à partir de 11 ans.

Exercice d’écriture et de voltige à partir d’incipit et de mots tombés du ciel pour tous entre 11 et 99 ans

Un jeu d’écriture pour nos olympiades culturelles mêlant incipit, écriture automatique, surprises lexicales.

A vos stylos, prêts, partez !

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

copMong