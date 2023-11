SALON DU LIVRE DE LOGNES LOGNES 77185 Lognes Catégories d’Évènement: Lognes

Seine-et-Marne SALON DU LIVRE DE LOGNES LOGNES 77185 Lognes, 18 novembre 2023, Lognes. SALON DU LIVRE DE LOGNES Samedi 18 novembre, 10h00, 18h30 LOGNES 77185 Je dédicacerai mes derniers romans : »Nuances de nostalgie », « Séduisantes chimères », « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? » au salon du livre de Lognes le 18 novembre 2023 de 10h à 18h. LOGNES 77185 SALLE DU CITOYEN 17 RUE DU SUFFRAGE UNIVERSEL 77185 LOGNES Lognes 77185 Le Segrais Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00 JAURES-NOSTALGIE-CHIMERES Détails Catégories d’Évènement: Lognes, Seine-et-Marne Autres Lieu LOGNES 77185 Adresse SALLE DU CITOYEN 17 RUE DU SUFFRAGE UNIVERSEL 77185 LOGNES Ville Lognes Departement Seine-et-Marne Age min 7 Age max 77 Lieu Ville LOGNES 77185 Lognes latitude longitude 48.836776;2.630595

LOGNES 77185 Lognes Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lognes/