Journée d’initiation à la permaculture à Oyzilly Vignolles Logis Terra Villa Moncontour, 15 octobre 2023, Moncontour.

Moncontour,Vienne

10h-12h30 : la permaculture dans la théorie et sur le terrain

12h30-13h30 : déjeuner (repas non compris)

13h30-17h30 : la permaculture dans la pratique

places limitées, réservations recommandées, participation libre et consciente au chapeau.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:30:00. EUR.

Logis Terra Villa

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



10am-12:30pm: permaculture in theory and in the field

12:30-13:30: lunch (meal not included)

1:30-5:30 pm: permaculture in practice

places limited, reservations recommended, free and conscious participation in the hat

10h-12h30 : la permacultura en teoría y sobre el terreno

12h30-13h30 : almuerzo (comida no incluida)

13h30-17h30 : la permacultura en la práctica

plazas limitadas, se recomienda reservar, participación libre y consciente en el sombrero

10:00-12:30 Uhr: Permakultur in der Theorie und auf dem Feld

12.30-13.30 Uhr: Mittagessen (Essen nicht inbegriffen)

13.30-17.30 Uhr: Permakultur in der Praxis

begrenzte Plätze, Reservierungen werden empfohlen, freie und bewusste Teilnahme am Hut

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais