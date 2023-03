Nuit de la Chouette dans l’Auxois Logis du Roy – Salle d’Ici Danse à Semur en Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Nuit de la Chouette dans l’Auxois Logis du Roy – Salle d’Ici Danse à Semur en Auxois, 24 mars 2023, Semur-en-Auxois. Nuit de la Chouette dans l’Auxois Vendredi 24 mars, 19h00 Logis du Roy – Salle d’Ici Danse à Semur en Auxois Entrée libre Un diaporama vous sera présenté en salle pour découvrir les rapaces nocturnes, suivi d’une sortie d’écoute d’environ 1 heure pour aller à leur rencontre !

Dans le cadre de l’ABC de Semur

Animée par Loïc Michel – LPO BFC

Logis du Roy – Salle d'Ici Danse à Semur en Auxois
6 Rue du Vieux Marché 21140 Semur-en-Auxois

2023-03-24T19:00:00+01:00 – 2023-03-24T21:30:00+01:00

