Histoire de Tours Logis des Gouverneurs Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Histoire de Tours Logis des Gouverneurs Tours, 16 septembre 2023, Tours. Histoire de Tours 16 et 17 septembre Logis des Gouverneurs Partez à la découverte de l’histoire de la ville et l’évolution du paysage urbain. Cet atelier privilégie les aspects géographiques, historiques et archéologiques nécessaires à la compréhension de la ville. Logis des Gouverneurs 25 Avenue André-Malraux, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 70 88 59 http://www.tours.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Château de Tours, gravure sur cuivre extraite de «Topographie Française» de Claude Chastillon publiée entre 1644 et 1648 © Bibliothèque municipale de Tours Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Logis des Gouverneurs Adresse 25 Avenue André-Malraux, 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Logis des Gouverneurs Tours

Logis des Gouverneurs Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/