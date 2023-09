Restauration au Château Valandraud : « le 7 » éphémère LOGIS DE VALANDRAUD RD243 Saint-Étienne-de-Lisse, 22 septembre 2023, Saint-Étienne-de-Lisse.

Saint-Étienne-de-Lisse,Gironde

Notre bar à vin/restauration « le 7 » habituellement au centre ville de Saint Emilion se délocalise dans la salle de réception et la terrasse panoramique du Logis de Valandraud au milieu des vignes du CHATEAU VALANDRAUD.

A la carte: assiettes de charcuteries, fromages, rillettes de poisson, vins au verre et à la bouteille, boissons sans alcool

SANS RESERVATION, parking gratuit.

2023-09-22 fin : 2023-09-28 01:00:00. EUR.

LOGIS DE VALANDRAUD RD243

Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Our wine bar/restaurant « le 7 », usually located in the center of Saint Emilion, has relocated to the reception room and panoramic terrace of the Logis de Valandraud, amidst the vineyards of CHATEAU VALANDRAUD.

A la carte: charcuterie platters, cheeses, fish rillettes, wines by the glass and bottle, non-alcoholic drinks

NO RESERVATION, free parking

Nuestro wine bar/restaurante « le 7 », habitualmente situado en el centro de Saint Emilion, se ha trasladado a la sala de recepción y terraza panorámica del Logis de Valandraud, en medio de los viñedos de CHATEAU VALANDRAUD.

A la carta: tablas de embutidos, quesos, rillettes de pescado, vinos por copa y botella, bebidas sin alcohol

SIN RESERVA, aparcamiento gratuito

Unsere Weinbar/Restaurant « Le 7 », die sich normalerweise im Stadtzentrum von Saint Emilion befindet, wird in den Empfangssaal und die Panoramaterrasse des Logis de Valandraud inmitten der Weinberge des CHATEAU VALANDRAUD verlegt.

A la carte: Wurst- und Käseplatten, Fischrillettes, Weine im Glas und in der Flasche, alkoholfreie Getränke

OHNE RESERVIERUNG, kostenloser Parkplatz

Mise à jour le 2023-09-14 par Gironde Tourisme