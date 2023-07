Visite guidée d’un logis du XVe siècle Logis de Séligné Séligné Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Séligné Visite guidée d’un logis du XVe siècle Logis de Séligné Séligné, 16 septembre 2023, Séligné. Visite guidée d’un logis du XVe siècle 16 et 17 septembre Logis de Séligné Gratuit. Entrée libre. Participez à une visité guidée des extérieurs et d’une partie des intérieurs du logis du XVe siècle. Profitez d’une vidéo sur la légende de la fée Mélusine. Logis de Séligné 6 impasse du logis, 79170 Séligné Séligné 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Profitez de l’ouverture exceptionnelle du logis de Sévigné. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Séligné Autres Lieu Logis de Séligné Adresse 6 impasse du logis, 79170 Séligné Ville Séligné Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Logis de Séligné Séligné

Logis de Séligné Séligné Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seligne/