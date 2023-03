Barbezieux-St-Hilaire, territoire d’excellence – Exposition et démonstrations d’artisans d’art Logis de Plaisance Barbezieux Catégories d’Évènement: Barbezieux

Barbezieux-St-Hilaire, territoire d’excellence – Exposition et démonstrations d’artisans d’art Logis de Plaisance, 30 mars 2023, Barbezieux. Barbezieux-St-Hilaire, territoire d’excellence – Exposition et démonstrations d’artisans d’art 30 mars – 2 avril Logis de Plaisance Riche d’un savoir-faire artisanal local insoupçonné, la commune de Barbezieux-St-Hilaire est labellisée « Ville et métiers d’art » depuis 2019. Notre engagement en faveur de la promotion des métiers d’art est relativement récent, mais il ne se dément pas au fil des ans.

Lors de cette semaine des métiers d’art mettant à l’honneur la région Nouvelle-Aquitaine, la commune organise une exposition-démonstrations d’artisans d’art.

Parmi eux, vous découvrirez les oeuvres des artisans d’art en lice dans le Concours régional des Ateliers d’Art de France.

Ce concours met en lumière les savoir-faire d’excellence des artisans d’art sur le territoire national, en récompensant à l’échelle régionale les pièces d’exception, créées par des professionnels de grand talent dans deux catégories : « Création » et « Patrimoine ».

Vous pourrez également découvrir des œuvres d’artisans d’art locaux remarquables.

Logis de Plaisance 1 avenue de Plaisance 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

