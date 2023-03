Expositions démonstrations Logis de Plaisance Barbezieux Catégories d’Évènement: Barbezieux

Expositions démonstrations Logis de Plaisance, 30 mars 2023, Barbezieux. Expositions démonstrations 30 mars – 2 avril Logis de Plaisance Lors de cet evenement nous realiserons des demonstrations de découpes, d’assemblage de marqueterie sur calle tendu. Nous travaillerons des essences de bois local et exotique provenant d’anciens atelier d’ebeniste restaurateur. Il sagira de techniques traditionelles et conteporaine qui nous permettent aujourd’hui de faire evoluer et de concerver nos savoir faires.

Nous presenterons nos realisations et nos methodes de fabrication de nos chopes en bois realisées en noyer, chêne, erable.

Nous présenterons également nos outils traditionelles et contemporain comme les logiciels de modelisation 3D. Logis de Plaisance 1 avenue de Plaisance 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

