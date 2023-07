Visite des extérieurs d’un château à L’Isle-d’Espagnac Logis de Pindray L’Isle-d’Espagnac, 16 septembre 2023, L'Isle-d'Espagnac.

Visite des extérieurs d’un château à L’Isle-d’Espagnac Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Logis de Pindray Gratuit. Sur inscription jusqu’à 12h le 15 septembre. Nombre de places limité à 35 personnes par visite. Point de rendez-vous : 12 rue du logis.

Profitez d’une visite des extérieurs du logis de Pindray, en compagnie de Nathanaëlle Gervais.

Il vous sera proposé des animations musicales et des temps conviviaux, organisés par la municipalité lors de chaque visite.

Logis de Pindray 16340 L’Isle-d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 37 83 29 72 http://www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 38 62 08 »}] Le logis de Pindray est bâti sur un ancien château fort des Espagnac, seigneurs de L’Isle. Il fut probablement détruit comme grand nombre de châteaux féodaux lors de la guerre de Cent Ans. Ce logis entièrement reconstruit possède des caves voûtées du XIe siècle, une tour carrée du XIVe siècle (renfermant une chapelle) avec un portail de style Renaissance, des fenêtres bombées du XVIIe siècle, une porte charretière en arc bombé surmonté d’un rang de mâchicoulis et enfin deux tourelles d’angle coiffées d’ardoises. À l’origine, cette bâtisse s’appelait le logis noble de L’Isle et de la Font. Ce n’est qu’en 1779, lorsqu’Anne Léonard de La Forestie épouse à 52 ans, le 17 novembre de cette année-là, André de Pindray, son cousin de 20 ans cadet, fils de Jean, écuyer, seigneur de Roumilly qui devient seigneur de L’Isle-d’Espagnac, que ce logis prend le nom actuel, logis de Pindray.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême