Visite guidée, par les propriétaires et les membres de l'association des Amis du Domaine Médiéval de Moullins de: la Grande Salle Médiévale (1300 – 1320, Vidéo de la restitution 3D), le rez-de-chaussée du logis abbatial (1508), la chapelle Ste Catherine (1514) et les peintures allemandes dans la porterie Nord (1946-7). Exposition de céramiques médiévales. Exposition de photos de 40 années successives de travaux de restauration. Logis de Moullins Le Logis Abbatial de Moullins 72600 Saint Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire 0614213438 http://logisdemoullins.fr https://www.facebook.com/logisdemoullins Le domaine de Moullins est donné par Hugues II, comte du Maine à l'abbaye mancelle de la Couture, par chartre datée entre 968 et 991. Le domaine accueillera successivement:

– Un prieuré conventuel d’environ 990 jusqu’à la deuxième moitié du 13e siècle, avec 10 moines de chœur et un prieur ; une partie de la communauté repart vers 1180 ; – Une résidence palatiale des abbés de la Coûture construite vers 1300-1320 dont les marqueurs sont l’aula, la camera et la capella, bâtiments voisins mais disjoints ; elle fût incendiée en 1418 par l’armée d’invasion d’Henry V; – Une nouvelle résidence dont les principaux constituants sont alors le manoir, la tour du colombier et la chapelle. Son commanditaire, l’abbé Michel Bureau (1496-1518), rétrograda l’ancienne aula, réduite à son enveloppe de pierre, au rang de simple grange dîmière.

La dernière résidence est parvenue jusqu'à nous, mais aussi l'aula de 1300, grande salle de réception médiévale

